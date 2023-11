LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

startet ein Trainingsprogramm, um Millionen von Mitarbeitern Fähigkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu vermitteln. Der US-Konzern erhofft sich davon einen Vorteil im Wettbewerb um Talente gegenüber Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Co. Mit dem neuen Programm "AI Ready" will Amazon bis 2025 mindestens zwei Millionen Menschen in grundlegenden bis fortgeschrittenen KI-Fähigkeiten schulen. Dazu gehört auch der Umgang mit generativer KI-Technologie, die sprachbasierte Modelle wie ChatGPT erst möglich gemacht hat.

treibt die nächste Phase der Umstrukturierung ihrer Geschäftsbereiche und Funktionen voran und hat in diesem Zusammenhang "harte und folgenschwere Entscheidungen" angekündigt. In einer kurzen Mitteilung auf ihrer Webseite erwähnte die US-Bank zwar keine Entlassungen, erklärte aber, dass sie die nächsten Schritte der organisatorischen Veränderungen mit ihren Mitarbeitern besprochen habe.

kauft den Investor Carlyle aus seinem Geschäft in China heraus. Wie die Fast-Food-Restaurantkette mitteilte, übernimmt sie den Carlyle-Anteil in Höhe von 28 Prozent an der Partnerschaft, die ihr Geschäft in Festlandchina, Hongkong und Macau betreibt und verwaltet. Der Anteil des US-Konzerns erhöht sich damit auf 48 Prozent. Die Kontrollmehrheit an McDonald's China von 52 Prozent werde weiterhin von dem Citic-Konsortium gehalten.

November 20, 2023