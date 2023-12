LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

bringt die Kapitalerhöhung, mit der der angekündigte ESG-Zukauf teilweise finanzieren werden soll, auf den Weg. Der Rüstungskonzern beschloss nach eigenen Angaben eine Erhöhung des Grundkapitals um 10 Prozent. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung auf dem Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden. Die Bundesrepublik Deutschland, die über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, beteiligt sich in quotenwahrender Höhe an der Kapitalerhöhung.

LUFTHANSA/LILIUM

Die Lufthansa Group und das Lufttaxi-Startup Lilium wollen eine mögliche strategische Partnerschaft für den Betrieb von elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) in Europa ausloten. eVTOL steht für "Electric Vertical Take-off and Landing Aircraft", also elektrisch angetriebene Flugzeuge, die senkrecht starten und landen können. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

UNIPER

Das Oberverwaltungsgericht Münster muss neu über den Bebauungsplan für das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen entscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob Urteile aus Münster von 2021 auf, mit denen der Bebauungsplan gekippt worden war. Das Oberverwaltungsgericht habe dabei Rechtsfehler gemacht.

STELLANTIS

will mit dem US-Unternehmen Ample eine Partnerschaft im Bereich der Batterielade-Technologie für Elektrofahrzeuge (EV) eingehen. Mit der innovativen Technologie von Ample könne eine vollständig geladene EV-Batterie in weniger als fünf Minuten in ein Elektrofahrzeug eingebaut werden, teilte Stellantis mit. Diese Technologie für einen modularen Batteriewechsel soll künftig in den Elektrofahrzeugen von Stellantis zum Einsatz kommen.

TEAMVIEWER

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro auf. Der Aktienrückkauf soll zeitnah beginnen und innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Das neue Rückkaufpogramm folgt auf das 150 Millionen Euro schwere Programm, das am 30. November beendet wurde.

TEAMVIEWER

Nach der Reduzierung der Teamviewer-Beteiligung durch Permia verkleinert sich auch die Präsenz des Finanzinvestors im Aufsichtsrat des Softwareunternehmens. Permira-Partner Stefan Dziarski hat den Rücktritt von seinem Aufsichtsratsposten angekündigt. Das Kontrollgremium werde die Suche nach einem neuen, unabhängigen Mitglied einleiten.

WOODSIDE ENERGY/SANTOS

Im Energiesektor bahnt sich womöglich eine Megafusion an. Woodside Energy and Santos sprechen nach eigenen Angaben über einen Zusammenschluss, aus dem ein neuer globaler Energieriese mit einem Wert von rund 52 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte. Das zeigt, wie die steigende Nachfrage nach Erdgas im Zuge des Ukraine-Krieges den Energiesektor umgestaltet. Laut Woodside und Santos befinden sich die Gespräche allerdings noch in einem frühen Stadium. Es ist also keineswegs sicher, dass eine Einigung zustande kommt.

