Latent View Analytics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Latent View Analytics stellte am 01.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Latent View Analytics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,28 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at