SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
02.12.2025 15:59:37
Latin America accelerates minerals shift as Trump pushes for regional sourcing
Leaders agree on need to mine and process key metals in the Americas, says IDB president Ilan GoldfajnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!