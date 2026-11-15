|
15.11.2026 17:18:38
Lauterbach wirft Gassen Lobbyismus vor
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Vorstoß für Selbstzahlertermine beim Facharzt für gesetzlich Versicherte zurückgewiesen. "Es handelt sich hier um den Versuch, die medizinische Not der Patienten zum wirtschaftlichen Vorteil auszunutzen", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".
Er reagierte damit auf Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, der vorausgesagt hatte, dass Fachärzte gesetzlich versicherten Patienten künftig öfter Selbstzahlerangebote machen werden, wenn sie schnell einen Termin wollen. "Damit spricht Herr Gassen sicher nicht für die Mehrzahl der niedergelassenen Kollegen, sondern als hoch bezahlter Lobbyist", sagte Lauterbach.
Er forderte, Bürokratie in den Arztpraxen abzubauen. "Dann haben die Kolleginnen und Kollegen auch wieder mehr Zeit für die Patienten und mehr Freude am Beruf."
Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, nannte den Vorstoß Gassens einen "Frontalangriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung". Er sagte den Zeitungen der Funke Medien: "Wer die Aussicht auf längere Wartezeiten nutzt, um in der Honorarpolitik Druck zu machen, betreibt Lobbyismus auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten."/sk/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.