Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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16.04.2026 06:37:00
LCD statt OLED: Samsung möbelt altbekannte Technik mit farbigen LEDs auf
Organische Displays gelten bislang als das Non-plus-Ultra im TV. Samsung will die LCD-Technik mit winzige LEDs pushen und nutzt OLEDs als Bilderrahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Samsung
|217 500,00
|3,08%
|Samsung ADRs
|2 100,00
|-1,41%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|149 000,00
|3,04%
|Samsung GDRS
|3 090,00
|-1,90%