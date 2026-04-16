Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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16.04.2026 06:37:00

LCD statt OLED: Samsung möbelt altbekannte Technik mit farbigen LEDs auf

Organische Displays gelten bislang als das Non-plus-Ultra im TV. Samsung will die LCD-Technik mit winzige LEDs pushen und nutzt OLEDs als Bilderrahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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