Leader Harmonious Drive Systems A präsentierte Quartalsergebnisse

Leader Harmonious Drive Systems A hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 CNY, nach 0,180 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 208,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at