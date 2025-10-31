Lear Aktie

WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049

31.10.2025 12:04:30

LEAR CORP Q3 Profit Drops, Inline With Estimates

(RTTNews) - LEAR CORP (LEARQ.PK) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year in line with the Street estimates.

The company's bottom line totaled $108.2 million, or $2.02 per share. This compares with $135.8 million, or $2.41 per share, last year.

Excluding items, LEAR CORP reported adjusted earnings of $149.8 million or $2.79 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $2.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $5.679 billion from $5.584 billion last year.

LEAR CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $108.2 Mln. vs. $135.8 Mln. last year. -EPS: $2.02 vs. $2.41 last year. -Revenue: $5.679 Bln vs. $5.584 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $22.850 -$23.150 Bln

