Lear Aktie
WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049
|
31.10.2025 12:04:30
LEAR CORP Q3 Profit Drops, Inline With Estimates
(RTTNews) - LEAR CORP (LEARQ.PK) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year in line with the Street estimates.
The company's bottom line totaled $108.2 million, or $2.02 per share. This compares with $135.8 million, or $2.41 per share, last year.
Excluding items, LEAR CORP reported adjusted earnings of $149.8 million or $2.79 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $5.679 billion from $5.584 billion last year.
LEAR CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108.2 Mln. vs. $135.8 Mln. last year. -EPS: $2.02 vs. $2.41 last year. -Revenue: $5.679 Bln vs. $5.584 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $22.850 -$23.150 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lear Corpmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Lear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Lear zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: Lear zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.07.25