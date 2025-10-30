Ausblick: Lear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lear gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,57 Prozent auf 5,67 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lear noch 5,58 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,97 Milliarden USD, gegenüber 23,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at