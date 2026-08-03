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03.08.2026 06:31:29
Lear: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Lear lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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