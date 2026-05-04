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04.05.2026 06:31:29
Lear: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lear hat am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 3,34 USD. Im letzten Jahr hatte Lear einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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