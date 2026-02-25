|
25.02.2026 12:16:00
Leasingbranche im Vorjahr gewachsen
Beim Immobilien-Leasing erhöhte sich die Zahl der Neuverträge um knapp 31 Prozent. Die Anschaffungswerte stabilisierten sich nach einem Rückgang von minus 51,6 Prozent im Jahr 2024 auf ein Minus von 0,2 Prozent im Jahr 2025. "Trotz des langjährig rückläufigen Trends ist die strategische Bedeutung des Immobilien-Leasings nicht zu unterschätzen. Mit einem Bestandsvolumen von 6,36 Mrd. Euro bleibt das Immobilien-Leasing weiterhin ein zentrales Geschäftsfeld der Branche", so VÖL-Präsident Alexander Nekolar in einer Aussendung.
Beim Mobilien-Leasing ging die Zahl der Neuverträge zwar um rund 2,4 Prozent zurück. Das Volumen im Neugeschäft fiel mit plus 3,1 Prozent allerdings höher aus. Hierin spiegle sich ein Trend zu höherwertigen Investitionen trotz der verhaltenen Konjunktur, so der Verband.
tpo/rst
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.