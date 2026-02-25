Leasingbranche im Vorjahr gewachsen

Österreichs Leasing-Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Verträge an Land gezogen. Wachstumstreiber war vor allem das Kfz-Leasing, wo die Zahl der Vertragsabschlüsse um 21,1 Prozent zulegte und sich das Neugeschäft mit einem Plus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelte, teilte der Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL) am Mittwoch mit. Stabilisiert hat sich demnach auch das zuvor schwächelnde Immobilien-Leasing.

Beim Immobilien-Leasing erhöhte sich die Zahl der Neuverträge um knapp 31 Prozent. Die Anschaffungswerte stabilisierten sich nach einem Rückgang von minus 51,6 Prozent im Jahr 2024 auf ein Minus von 0,2 Prozent im Jahr 2025. "Trotz des langjährig rückläufigen Trends ist die strategische Bedeutung des Immobilien-Leasings nicht zu unterschätzen. Mit einem Bestandsvolumen von 6,36 Mrd. Euro bleibt das Immobilien-Leasing weiterhin ein zentrales Geschäftsfeld der Branche", so VÖL-Präsident Alexander Nekolar in einer Aussendung.

Beim Mobilien-Leasing ging die Zahl der Neuverträge zwar um rund 2,4 Prozent zurück. Das Volumen im Neugeschäft fiel mit plus 3,1 Prozent allerdings höher aus. Hierin spiegle sich ein Trend zu höherwertigen Investitionen trotz der verhaltenen Konjunktur, so der Verband.

tpo/rst