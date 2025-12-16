Leatt Aktie
WKN DE: A1J5KY / ISIN: US5221322085
|
16.12.2025 16:48:22
Leatt Extends Share Repurchase Program To March 31, 2026
(RTTNews) - Leatt Corporation (LEAT), Tuesday announced its decision to extend its previously announced share repurchase program of upto $750,000 by three months to March 31, 2026.
The decision reflects the company's commitment to enhance long-term shareholder value while maintaining strategic flexibility to invest in growth.
So far, the company has repurchased $249,969.49 of shares to date under the share repurchase program.
Currently, LEAT is trading at $9.40, up 0.21 percent on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leatt Corpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Leatt Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leatt Corp
|9,40
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.