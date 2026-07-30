PILOT Aktie

PILOT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006

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30.07.2026 03:27:19

Lebanon's pilot zone plan: Can it work?

The Israeli army has handed so-called "pilot zones" back to the Lebanese, The move is meant to facilitate an end to fighting between Hezbollah and Israel, and to Israeli occupation. But locals and experts are skeptical.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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