LeddarTech stellt ADAS der nächsten Generation vor: Einführung des LeddarNavigator auf der Autosens Europe 2024 in Zusammenarbeit mit Ficosa vom 8. bis 10. Oktober 2024

QUEBEC CITY, Kanada, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. ("LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ist ein Unternehmen für Automobilsoftware, das die patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie LeddarVision™ für ADAS-, AD- und Parkanwendungen anbietet. LeddarTech freut sich, Ficosa Internacional SA ("Ficosa"), einem weltweit führenden Anbieter, der sich der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Systemen in den Bereichen Technologie, Sicherheit, Konnektivität und Effizienz für den Automobil- und Mobilitätssektor widmet, auf der Autosens Europe in Barcelona vom 8. bis 10. Oktober 2024 anzuschließen.



Im Jahr 2022 gingen LeddarTech und Ficosa eine strategische Zusammenarbeit ein, um ein bahnbrechendes intelligentes Parkassistenzsystem zu entwickeln. Im Jahr 2023 führte dies zur erfolgreichen Integration der fortschrittlichen LeddarVision-Software von LeddarTech in das hochmoderne Surround-View-Kamerasystem von Ficosa, zusammen mit anderen Sensoren wie Radar, IMU und GPS. Die Zusammenarbeit zwischen LeddarTech und Ficosa stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der es Autoherstellern ermöglicht, ein verbessertes Fahrerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voranzutreiben.

Während der Autosens wird LeddarTech Live-Demonstrationen der Produkte anbieten, die für Einstiegs- und Premium-Level-2/2+-ADAS-Anwendungen unter Verwendung der LeddarVision-Plattform entwickelt wurden. Diese Anwendungen zielen auf die strengen 5-Sterne-Sicherheitsstandards NCAP 2025/GSR 2022 und Autobahnassistenz ab.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Ficosa auf der Autosens Europe fortzusetzen", kommentierte Antonio Polo, Senior Vice President für Produkt- und Geschäftsentwicklung bei LeddarTech. Herr Polo fuhr fort: "Unsere jüngste Ankündigung der LeddarNavigator European Roadshow unterstreicht unser Engagement, die Avantgarde der ADAS-Technologie zu präsentieren. Das LeddarNavigator-Demofahrzeug wird diese innovative Technologie Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern in ganz Europa vorstellen, wobei Autosens eine wichtige Station auf dieser Reise ist."

Autosens Europe: Barcelona, Spanien

Termine: 8. bis 10. Oktober 2024

Ficosa-Stand: Nr. 212

LeddarTech-Demonstration: Kunden der Automobilbranche der Stufen 1 und 2 sind eingeladen, während der Autosens Europe eine Live-Demonstration im LeddarNavigator zu vereinbaren. Klicken Sie hier, um einen Termin zu vereinbaren.

Was Sie erwartet: Der LeddarNavigator ist mit der LeddarVision KI-basierten Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungsfamilie von Automobil-Softwareprodukten ausgestattet. Diese erweitern die Sensorleistung über das hinaus, was typischerweise mit der Fusion auf Objektebene erreicht wird, und lösen die bekannten Kosten- und Leistungsprobleme, mit denen Tier-1-2-Zulieferer und OEMs bei der Entwicklung von L2/L2+-ADAS-Anwendungen zu kämpfen haben.

LVS-2+ (LeddarVision Surround-View), eine umfassende Fusions- und Wahrnehmungssoftwarelösung, die die ADAS-Fähigkeiten für erstklassige Rundumsicht verbessert und sich an Sicherheits- und Autobahnassistenzanwendungen richtet. Sie reicht von einer einfachen 2V4R- bis zu einer fortgeschrittenen 5V5R-Sensorkonfiguration.

LVF-E (LeddarVision Front Entry), ein innovatives Frontansicht-Fusions- und Wahrnehmungs-Stack, das ADAS für Autobahnassistenten unterstützt. Es nutzt eine optimierte Sensoreinrichtung mit einer einzelnen Frontkamera und zwei Nahbereichs-Eckenradargeräten und ist mit dem TDA4VE-Prozessor von Texas Instruments kombiniert.

Besuchen Sie die Event-Seite der LeddarNavigator European Roadshow für Informationen zu wichtigen Terminen und Demo-Standorten in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.

Über Ficosa

Ficosa ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung fortschrittlicher Lösungen für Sicht, Sicherheit und Effizienz in der Automobilindustrie verschrieben hat. Mit seinem Engagement für technologische Innovation, menschliche Werte und Energieeffizienz möchte das Unternehmen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das 1949 gegründete Unternehmen Ficosa mit Hauptsitz in Barcelona beschäftigt derzeit mehr als 8.500 Mitarbeiter und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Vertriebsbüros in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Das Rückfahrkamerasystem (Innen-/Seitenspiegel) ist das Hauptgeschäft von Ficosa, das weltweit bekannt ist und von den weltweit führenden Erstausrüstern (OEMs) anerkannt wird. www.ficosa.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich, mit über 160 Patentanmeldungen (87 erteilt), die die Fähigkeiten von ADAS, AD und Parken verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

LeddarTech kann im Rahmen von Kooperationen, Partnerschaften und Projekten von Zeit zu Zeit mit Testfahrzeugen personenbezogene Daten erfassen, d. h. Informationen, die Mitglieder der Öffentlichkeit direkt oder indirekt identifizieren. Die erfassten personenbezogenen Daten können von LeddarTech im Rahmen der Entwicklung und Schulung unserer Software und Produkte verarbeitet, verwendet, gespeichert und weitergegeben werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungsaktivitäten, zu denen die Erhebung, Nutzung, Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten gehören, sowie zu den damit verbundenen Rechten zum Schutz personenbezogener Daten und deren Ausübung finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von LeddarTech.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

