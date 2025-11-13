Lee Feed Mill vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lee Feed Mill präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 687,1 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 777,7 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at