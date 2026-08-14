Legato Merger: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Legato Merger hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 113,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Legato Merger 215,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at