Lennar Aktie

Lennar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

19.09.2025 01:29:06

Lennar Corp. Q3 Profit Declines

(RTTNews) - Lennar Corp. (LEN) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $590.97 million, or $2.29 per share. This compares with $1.163 billion, or $4.26 per share, last year.

Excluding items, Lennar Corp. reported adjusted earnings of $516.00 million or $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.4% to $8.810 billion from $9.416 billion last year.

Lennar Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $590.97 Mln. vs. $1.163 Bln. last year. -EPS: $2.29 vs. $4.26 last year. -Revenue: $8.810 Bln vs. $9.416 Bln last year.

Aktien in diesem Artikel

Lennar Corp. 114,78 0,90% Lennar Corp.
Lennar CorpShs -B- 126,06 -0,53% Lennar CorpShs -B-

