Lenzing präsentierte Quartalsergebnisse

Lenzing hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Lenzing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 651,7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 650,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at