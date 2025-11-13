|
Leroy Seafood Group ASA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Leroy Seafood Group ASA hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 NOK gegenüber -0,090 NOK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 8,75 Milliarden NOK gegenüber 7,89 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,051 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 8,40 Milliarden NOK erwartet worden war.
