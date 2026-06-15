Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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15.06.2026 06:00:26
Lessons from Ireland’s Revolut revolution
The fintech’s model is proving more suitable for international scaling than the often outdated systems of legacy rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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