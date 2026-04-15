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15.04.2026 06:31:29
Lexaria Bioscience präsentierte Quartalsergebnisse
Lexaria Bioscience äußerte sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 88,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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