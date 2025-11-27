Li Auto präsentierte Quartalsergebnisse

Li Auto äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,44 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,56 Prozent auf 30,06 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,65 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at