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10.04.2026 19:14:38

Libanon: 13 Sicherheitskräfte bei israelischem Angriff getötet

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff auf ein Regierungsgebäude in der südlibanesischen Stadt Nabatieh sind nach Angaben libanesischer Behörden 13 Sicherheitskräfte getötet worden. Aus libanesischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass Nabatieh und umliegende Gebiete schwer von israelischen Luft- und Artillerieangriffen getroffen worden seien.

Bei den 13 Getöteten soll es sich um Mitarbeiter des Inlandsnachrichtendienstes handeln. Dieser ist im Libanon für den Kampf gegen Spionage und Terrorismus und die Sicherung von Regierungsgebäuden zuständig. Der Nachrichtendienst verurteilte den Angriff und warf Israel vor, sowohl Sicherheitskräfte als auch Zivilisten im Libanon anzugreifen.

Auch Libanons Präsident Joseph Aoun verurteilte die Angriffe. Er forderte die internationale Gemeinschaft erneut auf, die israelischen Angriffe zu stoppen./gut/DP/he

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