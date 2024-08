Libanon: Zahl der Todesopfer nach israelischem Luftangriff gestiegen

BEIRUT (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon ist nach Behördenangaben auf zehn angestiegen. Darunter war auch eine Frau und zwei Kinder, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Zudem seien fünf weitere Menschen bei dem Angriff in der Gegend um Nabatäa verletzt worden. Zwei der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand. Bei den Opfern handele es sich den Angaben zufolge größtenteils um syrische Staatsbürger.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete am Morgen, dass es sich um einen Angriff auf ein Fabrikgebäude handelte. Dort soll eine syrische Familie gelebt haben. In der Nacht war zunächst von einem Angriff auf ein Wohngebäude die Rede.

Israels Armee gab an, in der Gegend von Nabatäa ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen zu haben. Zudem habe das Militär mit Artilleriegeschützen angegriffen, um eine Bedrohung in weiteren Gebieten im Südlibanon zu beseitigen./ln/DP/mis