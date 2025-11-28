Join In a Aktie
Lieferkettenprobleme in China: Nexperia fordert schnelle Lösung
Der niederländische Chiphersteller teilte am Donnerstag in einem offenen Brief mit, er habe trotz mehrfacher Versuche, den Dialog wieder aufzunehmen, keine nennenswerte Antwort von seiner chinesischen Tochter erhalten. Er forderte die chinesischen Geschäftseinheiten auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um vorhersehbare und etablierte Lieferströme ohne Verzögerung wiederherzustellen.
"Dies ist im Interesse aller beteiligten Parteien, insbesondere unserer Kunden", fügte Nexperia hinzu.
Die niederländische Regierung hatte am 30. September die Kontrolle über Nexperia übernommen, das sich im Besitz der chinesischen Wingtech Technology befindet, um zu verhindern, dass Europa "technologisches Wissen und Fähigkeiten" verliert, die für seine wirtschaftliche Sicherheit notwendig sind. Peking schlug zurück, indem es am 4. Oktober eine Mitteilung zur Exportkontrolle herausgab, die Nexperia China und seinen Subunternehmern den Export bestimmter in China hergestellter Produkte untersagte.
Ein anschließendes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trug zur Beruhigung des Streits bei. Die niederländische Regierung setzte vergangene Woche eine Anordnung aus, die ihr verschiedene Befugnisse über Nexperia einräumte. Der Schritt wurde als Schritt zur Beilegung des Streits angesehen, und Nexperia-Chips begannen Anfang dieses Monats wieder, China zu verlassen, was die Nervosität in der Autoindustrie linderte.
Kunden berichteten jedoch immer noch von "unmittelbar bevorstehenden Produktionsstopps", teilte das niederländische Unternehmen in dem Brief mit. "Diese Situation kann nicht andauern."
