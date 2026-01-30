30.01.2026 07:54:39

Lifco Q4 Net Profit Rises

(RTTNews) - Lifco AB (1L3.F, LIFCO_B.ST) reported that its fourth quarter net profit grew 7.0 percent to 1.05 billion Swedish kronor from 978 million kronor, prior year. Earnings per share was 2.28 kronor compared to 2.13 kronor. EBITA increased 5.2 percent to 1.72 billion kronor from 1.63 billion kronor, driven primarily by acquisitions.

Fourth quarter net sales increased 5.7 percent to 7.53 billion Swedish kronor from 7.13 billion kronor, a year ago. Organic growth was 3.8 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. In Fernost finden die Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen