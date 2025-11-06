06.11.2025 06:31:29

Life Time Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Life Time Group präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 693,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 782,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen