06.11.2025 06:31:29
Life Time Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Life Time Group präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 693,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 782,7 Millionen USD ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
