Lifevantage veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifevantage hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at