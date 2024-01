Lifezone Metals meldet die Entdeckung einer weiteren hochgradigen Nickelmineralisierung im Gebiet Safari Link auf seinem Nickelprojekt Kabanga in Tansania

Chris Showalter, Geschäftsführer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM ), freut sich, die Ergebnisse des Diamantbohrprogramms 2023 auf seinem Nickelprojekt Kabanga im Nordwesten Tansanias bekannt zu geben. Das Explorationsbohrprogramm 2023 wurde konzipiert, um eine Fortsetzung der hochgradigen Nickelmineralisierung Tembo im Gebiet Safari Link zu erproben, das 1,4 Kilometer Streichenlänge nordöstlich der Zonen Tembo und Safari umfasst.

Highlights:

KL23-29: 15,1 Meter mit einem Gehalt von 2,24 % Nickel, 0,24 % Kupfer und 0,18 % Kobalt (2,83 % Nickeläquivalent). KL23-29 befindet sich etwa 300 Meter nordöstlich der bestehenden Mineralressourcen in der Zone Tembo.

15,1 Meter mit einem Gehalt von 2,24 % Nickel, 0,24 % Kupfer und 0,18 % Kobalt (2,83 % Nickeläquivalent). KL23-29 befindet sich etwa 300 Meter nordöstlich der bestehenden Mineralressourcen in der Zone Tembo. KL23-27: 7,0 Meter mit einem Gehalt von 2,84 % Nickel, 0,30 % Kupfer und 0,22 % Kobalt (3,56 % Nickeläquivalent). KL23-27 befindet sich etwa 150 Meter nordöstlich der bestehenden Mineralressourcen in der Zone Tembo.

7,0 Meter mit einem Gehalt von 2,84 % Nickel, 0,30 % Kupfer und 0,22 % Kobalt (3,56 % Nickeläquivalent). KL23-27 befindet sich etwa 150 Meter nordöstlich der bestehenden Mineralressourcen in der Zone Tembo. 2023 wurden im Gebiet Safari Link insgesamt 11 Bohrlöcher abgeschlossen, von denen 7 bedeutende mineralisierte Abschnitte ergaben (siehe Tabelle 1 unten).

Das Gebiet Safari Link erstreckt sich über eine Streichenlänge von 1,4 km nordöstlich der Zone Tembo und schließt die Zone Safari ein. Die Geologen von Lifezone Metals sind der Ansicht, dass das Gebiet Safari Link die beste Möglichkeit für eine zukünftige Ressourcenerweiterung darstellt.

Herr Showalter erklärte: "Unser Nickelprojekt Kabanga gilt nicht nur als eines der größten und höchstgradigen unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt, sondern wir haben auch weiterhin gezeigt, dass es neue Gebiete für Nickelentdeckungen und weiteres Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen gibt. Wir haben signifikante Ergebnisse aus einem begrenzten Bohrprogramm bei Safari Link erzielt, und obwohl es noch zu früh ist, um zu wissen, ob eine hochgradige Nickelmineralisierung bei Safari Link in die endgültige Machbarkeitsstudie aufgenommen werden könnte, die für Ende des dritten Quartals 2024 erwartet wird, glauben wir, dass Safari Link eine kurzfristige Chance für eine Ressourcen- und Wertschöpfung darstellt."

"Als klares Beispiel für unsere Fortschritte bei der Projektentwicklung und in Zusammenarbeit mit der Regierung von Tansania können wir bekannt geben, dass das Kabanga Camp nun über eine 33-Kilovolt-Stromleitung an das tansanische Stromnetz angeschlossen ist. Angesichts des Engagements Tansanias, das Angebot an sauberem, grünem Strom aus Wasserkraft im nationalen Netz zu erhöhen, können wir davon ausgehen, dass die Aktivitäten im Kabanga Camp in naher Zukunft mit erneuerbarer Energie betrieben werden."

Safari Link überbrückt die Lücke zwischen den Zonen Tembo und Safari

Ein Explorationsbohrprogramm wurde für die nordöstlich der Zone Tembo gelegene Zone (bis einschließlich der Zone Safari) entwickelt, die als Safari Link bekannt ist. Frühere Bohrungen in den Zonen Tembo North und Safari zeigten das hohe Potenzial für eine Fortsetzung der Mineralisierung entlang dieses Trends. Das Bohrprogramm Safari Link wurde konzipiert, um das Vorhandensein einer Mineralisierung im Stil von Tembo zu erproben, wie dies durch EM-/Magnetikmessungen aus der Luft und EM-Messungen am Boden angezeigt wurde, die keine bedeutenden Lücken entlang des Streichens nordöstlich von Tembo aufzeigen.

2023 wurden bei Safari Link elf Explorations-Diamantbohrlöcher auf insgesamt 7.424 Metern abgeschlossen. Sieben dieser Bohrungen lieferten Untersuchungsergebnisse mit bedeutenden Abschnitten einer Nickelmineralisierung, die sich zwischen 400 und 600 Metern unterhalb der Oberfläche befindet. Die Explorationsbohrungen wurden durchgeführt, um die Grenzen der Mineralisierung in der 1,0 Kilometer langen Lücke zwischen den Zonen Tembo und Safari zu testen. Lifezone Metals stellte die Explorationsbohrungen im November 2023 ein, nachdem sie 300 Meter nordöstlich von Tembo North erfolgreich abgebaut worden waren. Weitere 700 Meter Streichenlänge bleiben durch Bohrungen in nordöstlicher Richtung zur Zone Safari unerforscht. Die Zone Safari selbst weist eine Streichenlänge von etwa 400 Metern auf (wie aus den EM-Bohrlochuntersuchungen von 2007 hervorgeht) und verfügt über fünf weit auseinander liegende Bohrlöcher, die jeweils mineralisierte Abschnitte aufweisen.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse der Explorationsbohrungen im Gebiet Safari Link. Die Bohrungen mit dem Präfix "KR07" wurden 2007 von einem früheren Projektbetreiber ausgeführt. Die Löcher mit dem Präfix "KL22" und "KL23" wurden von Lifezone Metals in den Jahren 2022 bzw. 2023 gebohrt.

Bohrloch Von

(m) Bis

(m) Breite

(m) NiEq23*

(%) Ni

(%) Cu

(%) Co

(%) KR07-11 631.14 633.30 2.16 1.46 1.19 0.10 0.09 KR07-13 753.20 767.08 13.88 2.20 1.66 0.24 0.16 KR07-14D 725.63 738.50 12.87 2.09 1.59 0.24 0.15 KL22-21A 679.17 683.63 4.46 1.98 1.73 0.13 0.07 688.63 693.92 5.29 1.39 1.07 0.16 0.09 KL23-27 694.43 696.43 2.00 1.22 0.94 0.27 0.06 KL23-27 700.43 707.46 7.03 3.56 2.84 0.30 0.22 KL23-27A 678.06 680.29 2.23 1.86 1.51 0.13 0.11 KL23-28 Keine signifikanten Abschnitte zu vermelden. Es wird vermutet, dass unterhalb der mineralisierten Zone gebohrt wurde. KL23-29 707.44 722.51 15.07 2.83 2.24 0.24 0.18 KL23-29A 677.62 682.63 5.01 0.91 0.71 0.11 0.05 KL23-30 745.36 750.67 5.31 3.48 2.89 0.20 0.18 KL23-30A 733.20 743.51 10.31 1.19 0.99 0.13 0.05 KL23-31 Keine signifikanten Abschnitte zu vermelden. Es wird vermutet, dass unterhalb der mineralisierten Zone gebohrt wurde. KL23-32 Keine signifikanten Abschnitte zu vermelden. Es wird vermutet, dass unterhalb der mineralisierten Zone gebohrt wurde. KL23-33 Keine signifikanten Abschnitte zu vermelden. Es wird vermutet, dass unterhalb der mineralisierten Zone gebohrt wurde. KL23-34 543.74 546.96 3.22 1.59 1.32 0.09 0.09

* NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765.

Stichprobenauswahl auf der Grundlage eines Cut-Off von >0,58% NiEq

Das Kabanga-Camp ist jetzt an das regionale Stromnetz angeschlossen

Die Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO") hat den Bau einer 33-Kilovolt-Stromleitung abgeschlossen, die das Kabanga-Camp, das in der Sonderbergbaulizenz liegt, mit dem regionalen Stromnetz verbindet. Dieser wichtige Meilenstein ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung des Projekts, die dazu beitragen wird, die ersten Arbeiten zu unterstützen und das Gesamtprofil der Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, indem die Abhängigkeit des Standorts von diesel-elektrischen Generatoren für die Stromversorgung verringert wird. Es wird erwartet, dass die Baustelle dadurch ihren Dieselverbrauch um 17 670 Liter pro Monat senken kann. Die neue Stromleitung soll bis Ende Februar in Betrieb genommen werden.

Tansania konzentriert sich auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit seines nationalen Stromnetzes und will nach dem Bau neuer Wasserkraftwerke, darunter der 2,1-Gigawatt-Wasserkraftdamm Jules Nyerere und das 88-Megawatt-Wasserkraftwerk Kakono, ein Nettoexporteur von Strom werden.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsergebnisse wurden unter der Aufsicht von Sharron Sylvester, BSc (Geol), RPGeo AIG (10125), Technische Direktorin - Geologie bei OreWin Pty Ltd, erstellt und von ihr genehmigt. Frau Sylvester gilt als qualifizierte Person in Übereinstimmung mit den Regeln der U.S. Securities and Exchange Commission (US SEC) Regulation S-K subpart 1300 for Property Disclosures for Mining Registrants (S-K 1300) und gilt als unabhängig von Lifezone Metals.

Über Lifezone Metals

Die Mission von Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsvollere Metallproduktion und -verwertung zu bieten. Durch den Einsatz einer skalierbaren Plattform, die auf unserer Hydromet-Technologie basiert, ermöglichen wir eine energie- und emissionsärmere sowie kostengünstigere Metallproduktion im Vergleich zur traditionellen Verhüttung.

Unser Kabanga Nickel Projekt in Tansania wird als eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt eingestuft. Durch den Einsatz unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen und es Tansania zu erlauben, eine vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten herausragenden Quelle für Klasse-1-Nickel zu werden. Eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt soll bis zum 3. Quartal 2024 vorliegen.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

lifezonemetals.com

