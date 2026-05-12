LightInTheBox Aktie
WKN DE: A1W0AW / ISIN: US53225G1022
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12.05.2026 13:09:26
LightInTheBox Holding Co., Ltd. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - LightInTheBox Holding Co., Ltd. (LITB) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.15 million, or $0.06 per share. This compares with $0.114 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $51.97 million from $47.01 million last year.
LightInTheBox Holding Co., Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.15 Mln. vs. $0.114 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.01 last year. -Revenue: $51.97 Mln vs. $47.01 Mln last year.
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