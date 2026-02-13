Lightpath Technologies A präsentierte Quartalsergebnisse

Lightpath Technologies A präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lightpath Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 120,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at