Limbach: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Limbach lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,83 Prozent auf 184,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at