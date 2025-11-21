Linas Agro Group AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Linas Agro Group AB hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linas Agro Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Linas Agro Group AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 384,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at