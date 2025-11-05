Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
|
05.11.2025 13:14:11
Lindsay Corp To Repurchase Up To $150 Mln Of Stock
(RTTNews) - Lindsay Corp. (LNN), a manufacturer of irrigation and infrastructure equipment and technology, Wednesday announced that it is authorized to repurchase up to $150 million of the company's common stock.
"Lindsay has maintained a robust balance sheet and disciplined capital allocation priorities focused on delivering value to shareholders," Brian Ketcham, its Chief Financial Officer said.
In pre-market activity, Lindsay shares are trading at $114.05, up 1.57% on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindsay CorpShsmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Lindsay gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.06.25
|Ausblick: Lindsay gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Lindsay CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindsay CorpShs
|96,65
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.