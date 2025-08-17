17.08.2025 18:08:38

Linken-Chef verteidigt Forderung nach Vermögenssteuer

BERLIN (dpa-AFX) - Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken hat die Forderung seiner Partei nach einer Vermögenssteuer für Reiche verteidigt. Er sieht darin einen Erfolgsfaktor für die Linke, wie er im Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" der ARD deutlich machte: "Ich sehe für uns ein Potenzial irgendwann weit über 20 Prozent, weil die Menschen haben die Nase voll." Bei der Bundestagswahl im Februar hatte die Linke 8,8 Prozent der Zweitstimmen gewonnen, ein Plus von 3,9 Prozentpunkten.

Es handele sich nicht um eine theoretische Frage, sagte van Aken. Er bezifferte die jährlichen Einnahmen für den Staat aus einer Vermögenssteuer auf 108 Milliarden Euro. "Das ist der Unterschied, ob in einer Schulklasse 20 oder 35 Kinder sitzen. Die Vermögenssteuer ist der Unterschied, ob irgendwelche Leute noch 10 Milliarden mehr haben oder ob unsere Kinder gut ausgebildet werden. Das ist der Unterschied. Und ich bin für die gute Ausbildung."

Zwei Millionen und Hängematte am Strand gefiele auch van Aken

Die Linke will nach Angaben ihres Vorsitzenden Vermögen ab einer Million Euro mit einem Prozent versteuern, ab 50 Millionen mit fünf Prozent und aber einer Milliarde Euro mit zwölf Prozent.

Er habe überhaupt nichts gegen Reichtum, beteuerte van Aken. "Mal ganz ehrlich, wir wollen doch alle irgendwie reich sein. Ich denke auch immer: Wenn mir jetzt jemand zwei Millionen geben würde, Hängematte am Strand, fände ich echt in Ordnung. Aber ab einem bestimmten Punkt wird das unverschämt." Eine Milliarde Euro etwa habe kein Mensch selbst erarbeitet./sk/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:44 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen