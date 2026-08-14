Linkhome präsentierte Quartalsergebnisse

Linkhome hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Linkhome im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linkhome 4,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at