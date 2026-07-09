SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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09.07.2026 15:03:00
Linux Mint 23 bringt vollen Support für Wayland
Mit der für Ende 2026 erwarteten neuen Version will Linux Mint nun kompletten Support für Wayland bieten. Inzwischen sei man fast auf gleicher Höhe zu X11.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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