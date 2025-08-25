Linz Textil Aktie
WKN: 72360 / ISIN: AT0000723606
|Negative Ertragsentwicklung
|
25.08.2025 12:43:00
Linz Textil Holding AG erleidet Gewinneinbruch im ersten Halbjahr
Generell habe sich die Wirtschaftsperiode für das börsennotierte Unternehmen "herausfordernd gestaltet", wie es im am Montag veröffentlichten Bericht heißt. Verwiesen wird auf die "allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung", aber auch auf geopolitische Unsicherheiten durch die Zollwirren von US-Präsident Donald Trump. Dadurch habe sich eine Kauf- und Investitionszurückhaltung eingestellt.
Für die nahe Zukunft hofft das Management auf eine Trendwende. Zuversichtlich stimme eine Untersuchung des internationalen Branchenverbands ITMF, wonach fast die Hälfte der Befragten innerhalb der nächsten sechs Monate eine Verbesserung der Lage erwarte - "ein erstes Signal für aufkeimenden Optimismus in der Branche", schreibt die Linz Textil zum Ausblick.
tpo/ivn
APA
