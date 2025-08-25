Linz Textil Aktie

Linz Textil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72360 / ISIN: AT0000723606

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Negative Ertragsentwicklung 25.08.2025 12:43:00

Linz Textil Holding AG erleidet Gewinneinbruch im ersten Halbjahr

Linz Textil Holding AG erleidet Gewinneinbruch im ersten Halbjahr

Die Linz Textil Holding AG hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich weniger Gewinn erzielt.

Gegenüber der Vorjahresperiode schrumpfte das Ergebnis vor Steuern von rund 1,3 Mio. Euro auf gut 216.000 Euro zusammen, unterm Strich stand ein Periodenergebnis von 52.000 Euro, nach 860.000 Euro im ersten Halbjahr 2024. Das geringere Vorsteuerergebnis sei insbesondere auf eine negative Ertragsentwicklung im Segment "textile Fertigfabrikate" zurückzuführen, heißt es im Halbjahresbericht.

Generell habe sich die Wirtschaftsperiode für das börsennotierte Unternehmen "herausfordernd gestaltet", wie es im am Montag veröffentlichten Bericht heißt. Verwiesen wird auf die "allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung", aber auch auf geopolitische Unsicherheiten durch die Zollwirren von US-Präsident Donald Trump. Dadurch habe sich eine Kauf- und Investitionszurückhaltung eingestellt.

Für die nahe Zukunft hofft das Management auf eine Trendwende. Zuversichtlich stimme eine Untersuchung des internationalen Branchenverbands ITMF, wonach fast die Hälfte der Befragten innerhalb der nächsten sechs Monate eine Verbesserung der Lage erwarte - "ein erstes Signal für aufkeimenden Optimismus in der Branche", schreibt die Linz Textil zum Ausblick.

tpo/ivn

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Linz Textil-Aktie: Linz Textil meldet für 2024 halbierten Gewinn
Linz Textil-Aktie: Vorstand wird erweitert
Bayer-Aktie unter Druck: Rechtsstreitigkeiten um Roundup und PCB lasten schwer

Bildquelle: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Linz Textil Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu Linz Textil Holding AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Linz Textil Holding AG 260,00 4,00% Linz Textil Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.08.25 KW 34: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leicht im Plus -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Leitindex gibt derweil nach. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen