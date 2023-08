Linzer Kontron steigerte in Q2 Nettoergebnis von 9 auf 17,4 Mio. Euro

Der börsennotierte Linzer Technologiekonzern Kontron AG (ehemals S&T) hat im zweiten Quartal 2023 kräftig zugelegt. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 93 Prozent auf 17,4 Mio. Euro, das EBITDA stieg um 26,3 Prozent auf 31,3 Mio. Euro. Beim Umsatzwachstum wurde heute ein Plus von 15,2 Prozent auf 283,2 Mio. Euro vermeldet. Die Ergebnisse würden die "Stärke durch die Fokussierung auf den IoT-Markt" widerspiegeln, so das Unternehmen.

Im zweiten Quartal konnte demnach erstmalig eine Bruttomarge von über 40 Prozent erzielt werden. Nach dem Kauf der "Cellular Automotive Module Unit" der Telit Inc sowie der Schweizer Comlab AG seien bis Ende 2024 mehrere weitere Transaktionen im IoT-Bereich "Software + Solutions" geplant.

Konzernchef Hannes Niederhauser meinte heute in einer Aussendung: "2023 erwarten wir für Kontron eine nachhaltige signifikante Ergebnissteigerung." Er verweist auf den Auftragsbestand, der heuer um 140 Mio. auf 1,6 Mrd. Euro anwachsen werde. "Damit sind bereits alle Planumsätze für das Jahr 2023 und rund 80 Prozent der Umsätze für das Jahr 2024 abgesichert", so Niederhauser. Seine Prognose für das Gesamtjahr: "Mit den geplanten Akquisitionen halten wir an unserem Ziel von 2 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2025 fest - und das bei deutlich erhöhter Profitabilität."

stf/sag

ISIN DE0006053952 WEB http://www.snt.at