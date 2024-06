Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Anteile der Kontron von 27 auf 28 Euro leicht erhöht. Das "Buy"-Votum des Experten Malte Schaumann für die Anteile des IT-Unternehmens wurde bestätigt.

Zum Vergleich: Die Titel notierten an der Frankfurter Börse am Mittwochvormittag mit plus 0,4 Prozent bei 19,40 Euro.

Das derzeitige Kursniveau biete sich als "attraktiven Einstiegspunkt" an, schrieb Schaumann. Dabei verwies der Analyst auf das niedrige EV/EBITDA-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2025. Dieses befinde sich derzeit unter dem historischen Durchschnitt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 1,51 Euro für 2024. In den beiden Folgejahren soll der Ertrag auf 2,00 bzw. 2,17 Euro je Titel anschwellen. Die Dividendenschätzungen für die genannten drei Geschäftsperioden belaufen sich auf 0,55, 0,60 bzw. 0,65 Euro je Papier.

