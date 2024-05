Die Analysten von Warburg Research haben nach der Ankündigung Kontrons über einen Auftrag zur Lieferung von Ladestationen für Elektroautos die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Unternehmens bestätigt.

Das Kursziel für die Titel des Linzer IT-Unternehmens wurde von Analyst Malte Schaumann ebenfalls unverändert bei 27,0 Euro belassen. Zum Vergleich: Die Titel notierten an der Frankfurter Börse am späten Dienstagvormittag mit plus 3,6 Prozent bei 20,58 Euro.

Kontrons neues Greentech-Segment beinhaltet bereits Erwartungen an das Wachstum im Bereich "Smart Charging". Deswegen nahmen die Experten keine Veränderungen an ihren Prognosen vor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 1,50 Euro für 2024 und 2,00 Euro für 2025. Ihre Dividendenschätzung für diese beiden Geschäftsjahre belaufen sich auf 0,55 und 0,60 Euro je Anteilsschein.

Analysierendes Institut Warburg Research

