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14.05.2026 06:31:29
Lion: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Lion lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Lion hat ein EPS von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,190 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 632,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lion 618,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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