Lionheart Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lionheart Acquisition ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lionheart Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -132,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -219,790 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lionheart Acquisition in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 94,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 3,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at