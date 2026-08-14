Liquidia Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liquidia Technologies lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liquidia Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1842,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 171,7 Millionen USD im Vergleich zu 8,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at