Litauische Armee kauft Speziallastwagen von Daimler

VILNIUS (dpa-AFX) - Die litauischen Streitkräfte wollen ihren Fuhrpark mit Militärfahrzeugen aus Deutschland erneuern. Für rund 10 Millionen Euro will die Armee des Baltenstaats in den kommenden vier Jahren 25 Speziallastwagen vom Autokonzern Daimler beziehen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Montag nach Unterzeichnung des Kaufvertrags mit. Die ersten Fahrzeuge des Typs Mercedes Benz Arocs sollen innerhalb von 12 Monaten geliefert werden. Die Lastwagen mit einer Nutzlast von bis zu 16 Tonnen sollen zum Transport von militärischer Ausrüstung eingesetzt werden, hieß in der Mitteilung.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und sorgt sich angesichts der Ukrainekrise um seine Sicherheit. Der Baltenstaat rüstet seine Streitkräfte daher massiv auf. Der Nato-Partner Deutschland hat dabei eine Schlüsselfunktion. Im Zuge eines 2015 vereinbarten Rüstungsgeschäfts bezieht Litauen etwa bereits 340 Militär-Unimogs von Daimler, die mehrheitlich schon ausgeliefert wurden./awe/DP/he