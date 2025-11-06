LiveWire Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LiveWire Group veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,7 Millionen USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LiveWire Group 4,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at