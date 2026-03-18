LiveWorld Inc. Full Year Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for LiveWorld Inc. (LVWD):

Earnings: $0.326 million in Full Year vs. $0.069 million in the same period last year. EPS: $0.01 in Full Year vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $11.14 million in Full Year vs. $11.35 million in the same period last year.