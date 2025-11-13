LiveWorld Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for LiveWorld Inc. (LVWD.PK):

Earnings: $0.195 million in Q3 vs. $0.291 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q3 vs. $0.01 in the same period last year. Revenue: $2.84 million in Q3 vs. $3.13 million in the same period last year.