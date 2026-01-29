Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|
29.01.2026 13:28:00
Lockheed Martin Corp. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Lockheed Martin Corp. (LMT) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.344 billion, or $5.80 per share. This compares with $0.527 million, or $2.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $20.321 billion from $18.622 billion last year.
Lockheed Martin Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.344 Bln. vs. $0.527 Mln. last year. -EPS: $5.80 vs. $2.22 last year. -Revenue: $20.321 Bln vs. $18.622 Bln last year.
